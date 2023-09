Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο SportMediaset, ο Λεονάρντο Μπονούτσι αποκαλύπτει για πρώτη φορά όλη του την αλήθεια για το επεισοδιακό αντίο στη Γιουβέντους.

«Είναι λάθος ότι τον Οκτώβριο και τον Φεβρουάριο ενημερώθηκα για την πρόθεση του συλλόγου να τερματίσει την συνεργασία μας. Μόνο στις 13 Ιουλίου...», σημειώνει ο πολύπειρος αμυντικός Λεονάρντο Μπονούτσι, σε μια συνέντευξη στην οποία άνοιξε τη χαρτιά του σχετικά με το πολύκροτο όπως αποδεικνύεται «διαζύγιο» με την Γιουβέντους.

Ο Ιταλός αμυντικός έδωσε την εκδοχή του για τα γεγονότα που τον έφεραν μακριά από έναν σύλλογο που «υπηρέτησε» 12 χρόνια κατακτώντας 8 πρωταθλήματα και καταγράφοντας περισσότερες από 500 συμμετοχές. Ξεκινά με την καλοκαιρινή προετοιμασία στην οποία τέθηκε εντελώς στο περιθώριο και συνεχίζει με τον τερματισμό της συνεργασίας, μια απόφαση για την οποία ενημερώθηκε μόλις 48 ώρες μετά το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου.

Ένας επίλογος που πλήγωσε τον Μπονούτσι, ο οποίος, αρνείται τη θέση του συλλόγου και του προπονητή Μασιμιλιάνο Αλέγκρι (δεν αναφέρθηκε ποτέ ονομαστικά στη συνέντευξη και αναφερόταν μόνο ως «ο προπονητήςς»), και φτάνει στο σημείο να βγάλει ένα συμπέρασμα πολύ βαρύ: «ταπείνωση», για να περιγράψει τη συμπεριφορά που του επεφύλασσε η διοίκηση των «Μπιανκονέρι».

«Έχω διαβάσει και ακούσει αναληθή πράγματα που ειπώθηκαν από την πλευρά της Γιουβέντους και του προπονητή. Είναι ψευδές ότι τον Οκτώβριο και τον Φεβρουάριο μου είχε κοινοποιηθεί η επιθυμία του κλαμπ να διακόψει τη σχέση στο τέλος της σεζόν. Αντιθέτως, στα τέλη Μαΐου είχα δηλώσει τη διαθεσιμότητά μου να είμαι η πέμπτη/έκτη επιλογή στην άμυνα για να βοηθήσω τους νεώτερους.

Ψιλιάστηκα κάτι μόλις το διάβασα στις εφημερίδες μέχρι που στις 13 Ιουλίου ο Giuntoli και ο Manna με ενημέρωσαν, ερχόμενοι στο σπίτι μου, ότι δεν θα είμαι πλέον μέρος της ομάδας της Γιουβέντους και ότι η παρουσία μου στο γήπεδο θα εμπόδιζε την ανάπτυξη της ομάδας. Αυτή ήταν η ταπείνωση που υπέστη μετά από 500 παιχνίδια στα ασπρόμαυρα. Εκτίμησα την αλληλεγγύη πολλών παικτών, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών, από τη Γιουβέντους και άλλων συλλόγων. Όλοι μου εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους για την ασεβή συμπεριφορά της εταιρείας».

