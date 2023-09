Πολλαπλά δημοσιεύματα στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι ο Λεονάρντο Μπονούτσι θα κινηθεί νομικά εναντίον της Γιουβέντους, αφού αποκλείστηκε από την ομάδα το καλοκαίρι, και υπέστη ζημιά στην εικόνα του.

Ο πολύπειρος Ιταλός διεθνής Λεονάρντο Μπονούτσι, αναγκάστηκε να προπονείται ξεχωριστά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Γιουβέντους, καθώς δεν ήταν πλέον μέρος των σχεδίων του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, μέχρι που πήρε μεταγραφή στην Ουνιόν Βερολίνου ως free agent.

Έτσι αποφάσισε να κινηθεί νομικά ενάντια στην μέχρι πρότινος ομάδας του, καθώς θεωρεί ότι τον ζημίωσε κρατώντας τον εκτός της πρώτης ομάδας για αρκετές εβδομάδες. Όπως αναφέρουν ιταλικά Μέσα, θα μηνύσει τη Γιουβέντους που φέρεται να μην του επέτρεψε να προπονείται σε υψηλούς ρυθμούς, παραβιάζοντας τη συλλογική σύμβαση με την Ιταλική Ένωση Ποδοσφαιριστών.

Ο Ντι Μάρτζιο αναφέρει ότι ο Μπονούτσι εργαζόταν στο προπονητικό γήπεδο των «μπιανκονέρι» το βράδυ και σε διαφορετικές ώρες από την υπόλοιπη ομάδα. Δεν συνάντησε ποτέ το τεχνικό επιτελείο και δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλες τις προπονητικές εγκαταστάσεις (γυμναστήριο, πισίνα).

Οι δικηγόροι του θα μηνύσουν το κλαμπ του Τορίνου για επαγγελματική βλάβη και ζημιάς της εικόνας του.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο σημειώνει, πως τυχόν κέρδη από την οικονομική διαμάχη, θα δωριστούν από τον Μπονούτσι στη φιλανθρωπική οργάνωση Neuroland, υποστηρίζοντας οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται στο Τορίνο.

⚠️ Leonardo Bonucci will initiate legal action against Juventus.



“Lack of adequate training conditions available to him, damage of image and professional nature”.



Any gainings will be donate by Bonucci to Neuroland charity, supporting families of children hospitalised in Turin. pic.twitter.com/aTkLQOVU2r