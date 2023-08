Τα... νερατζούρι προβάρει ο Μπεντζαμίν Παβάρ, για τη μεταγραφή του Ίντερ και Μπάγερν Μονάχου τα έχουν βρει σε όλα.

Παίκτης της Ίντερ μπορεί να θεωρείται ο Μπεντζαμίν Παβάρ! Οι Νερατζούρι και ο ίδιος ο Γάλλος άσκησαν πίεση στην Μπάγερν Μονάχου κι εν τέλει αυτή... ενέδωσε και, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, είπε το τελικό «ναι».

Μιλανέζοι και Βαυαροί συμφώνησαν στο ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ, με 2 ακόμα εκατομμύρια να μπορούν να μπουν στα ταμεία της Μπάγερν με τη μορφή bonus.

Benjamin Pavard to Inter, here we go! The green light from Bayern arrives as €30m deal plus €2m add-ons will be sealed today 🚨⚫️🔵 #Inter



Pavard could travel to Milano later today for medical tests and contract signing on Wednesday.



He wanted Inter move and it’s done. pic.twitter.com/Nv9sA41frn