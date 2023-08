Την περίπτωση του Τρέβο Τσαλόμπα έχει ξεχωρίσει η Μπάγερν για την αμυντική γραμμή, αν και σε πρώτη φάση η Τσέλσι δεν σκέφτεται να τον παραχωρήσει δανεικό.

Ο Κιμ τελικά ενδέχεται να μην αποτελέσει τη μοναδική μεταγραφή της Μπάγερν για τη θέση των στόπερ. Σύμφωνα άλλωστε με τον... γκουρού των μεταγραφικών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τις τελευταίες ώρες οι Βαυαροί προσέγγισαν την Τσέλσι για την απόκτηση του Τρέβο Τσαλόμπα!

Παρόλα αυτά οι πρώτες συζητήσεις δεν ήταν θετικές, μιας και οι Γερμανοί πρότειναν δανεισμό στους Μπλε, οι οποίοι απέρριψαν αυτό το σενάριο και αντιπρότειναν κανονική μεταγραφή.

Από την πλευρά του ο Άγγλος αμυντικός βλέπει με θετικό μάτι μια αλλαγή περιβάλλοντος και ιδίως για τη Μπάγερν που αναμένεται να παλέψει μέχρι το τέλος των μεταγραφών για να κλείσει την υπογραφή του.

Understand Bayern have now formally approached Chelsea to start talks for Trevoh Chalobah deal 🚨🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #CFC



Told Chelsea rejected loan proposal as they insist on permanent transfer.



Talks continue in order to make final decision soon; Inter wait for answers on Pavard deal. 🇫🇷 pic.twitter.com/xwLxjS7YBn