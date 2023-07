Οι Ultras της Ίντερ με επίσημη ανακοίνωση τους επιτέθηκαν φραστικά στον Ρομέλου Λουκάκου, χαρακτηρίζοντας τον, μεταξύ άλλων, «προδότη».

Ο Ρομέλου Λουκάκου άνοιξε δίαυλο επικοινωνίας με την Γιουβέντους και εκτός από την Ίντερ «εξόργισε» και τους οπαδούς της. Οι Ultras των Νερατζούρι, Curva Nord, με ανακοίνωση τους επιτέθηκαν με «σκληρή» γλώσσα στον θηριώδη Βέλγο επιθετικό, τον οποίο χαρακτήρισαν ως «προδότη» και «άνανδρο».

«Οποιος σε πρόδωσε θα το ξανακάνει, όχι γιατί του αρέσει αλλά γιατί αυτή είναι η φύση του. Ναι, επειδή εσύ Ρομέλου πρόδωσες όλους εμάς που σε υπερασπιστήκαμε μέχρι τέλους όταν δεν ήσουν σε φόρμα. Σε υπερασπιστήκαμε όταν οι οπαδοί της ομάδας με την οποία μίλησες σε ειρωνεύονταν συνεχώς. Και τελικά αυτό μάς το ανταπέδωσες με μια μαχαιριά αντάξια του Βρούτου. Φίλησες αυτό το σήμα που για εμάς αξίζει περισσότερο από τη ζωή μας και τώρα σαν άθλιος φθηνός μισθοφόρος πουλάς τον εαυτό σου σε όποιον προσφέρει περισσότερα. Πριν γίνεις πρωταθλητής, πρέπει να είσαι άντρας και εσύ δεν είσαι. Αντίο ξεδιάντροπε», ανέφερε η ανακοίνωση.

Inter fans Curva Nord statement: “Never see each other again, Lukaku”. 🚨⚫️🔵



“You have betrayed all of us. We always defended you in difficult moments, now you give us a stab”.



You are selling yourself to the highest bidder after kissing our badge”.



“You’re not a real man”. pic.twitter.com/GGzBa6hgpR