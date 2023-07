Ανατροπή στην υπόθεση του Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος φαίνεται να... πρόδωσε την Ίντερ για χάρη της Γιουβέντους που σκοπεύει να τον αποκτήσει με 40 εκατομμύρια ευρώ από την Τσέλσι.

Πρόσωπο των ημερών αποτελεί για ακόμα ένα καλοκαίρι ο Ρομέλου Λουκάκου! Το μέλλον του Βέλγου φορ δείχνει ξεκάθαρο πως δεν θα βρίσκεται στην Τσέλσι, αλλά προς έκπληξη πολλών ούτε και στο Μιλάνο...

Σύμφωνα άλλωστε με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η απόφαση του 30χρονου επιθετικού να ξεκινήσει επαφές με τη Γιουβέντους για το ενδεχόμενο μετακίνησής του στο Τορίνο εξόργισε τους ανθρώπους της Ίντερ, οι οποίοι αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τις συζητήσεις.

Πλέον η Γηραιά Κυρία παίζει μόνης της στην Ευρώπη για την απόκτησή του και μάλιστα ετοιμάζει πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους προκειμένου να ξεκλειδώσει τη μεταγραφή.

Υπάρχει ωστόσο ένας μεγάλος... αστερίσκος για να ολοκληρωθεί το deal. Αστερίσκος που ακούει στο όνομα Ντούσαν Βλάχοβιτς, καθώς οι Ιταλοί θα στείλουν πρόταση για τον Λουκάκου μόνο σε περίπτωση πώλησης του Σέρβου φορ μέχρι τις αρχές Αυγούστου.

Από την πλευρά του πάντως ο Βλάχοβιτς φαίνεται πολύ κοντά στην Παρί Σεν Ζερμέν και εφόσον η μεταγραφή πραγματοποιηθεί στους Γάλλους, τότε θα ξεκλειδωθεί και το υπόλοιπο... ντόμινο γύρω από την περίπτωση του Λουκάκου.

