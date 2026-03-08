«Η Ίντερ θέλει τον Βικάριο για αντικαταστάτη του Ζόμερ»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, η Ίντερ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο της απόκτησης του Γκουλιέλμο Βικάριο από τη Τότεναμ για αντικαταστάτη του Γιαν Ζόμερ.

Η Ίντερ, η οποία μετά τον αποκλεισμό από τη Μπόντο Γκλιμτ στο Champions League, «φουλάρει» για τον τίτλο της Serie A, έχει ήδη αρχίζει να σχεδιάζει τη ζωή της μετά τον Γιαν Ζόμερ, καθώς ο Ελβετός τερματοφύλακας αναμένεται να αποχωρήσει από τον μιλανέζικο σύλλογο όταν λήξει το συμβόλαιό του το ερχόμενο καλοκαίρι, με τους «Νερατζούρι» να εξετάζουν ήδη τον αντικαταστάτη του, που δεν είναι άλλος από τον Γκουλιέλμο Βικάριο.

Όπως αναφέρει ο Ματέο Μορέτο, η σχέση μεταξύ του Ιταλού τερματοφύλακα και της Τότεναμ έχει φτάσει σε οριακό σημείο, εξαιτίας των όσων συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο λονδρέζικο σύλλογο, με τη σκιά του υποβιβασμού να πέφτει «βαριά» πάνω από την ομάδα, γεγονός που καθιστά την αποχώρησή του στο τέλος της σεζόν ολοένα και πιο βέβαιη, ανεξάρτητα απο το σε ποιά κατηγορία θα αγωνίζονται του χρόνου τα «σπιρούνια»

Ο Βικάριο έχει εκφράσει ακόμη, έντονη επιθυμία να επιστρέψει στην Ιταλία και έχει ήδη δώσει την πλήρη έγκριση στους ατζέντηδες του για μια πιθανή μεταγραφή στην Ίντερ. Παρά τις συχνές επαφές μεταξύ του συλλόγου και των εκπροσώπων του παίκτη, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη επίσημα.

🚨 New contacts between #Inter and the entourage of Guglielmo Vicario are expected this month to make progress on a potential summer move. #Inter is the club the most active on this front, despite links with Juventus. 🇮🇹



[via @MatteMoretto] pic.twitter.com/zzteyFAXSR March 7, 2026

Πολλά θα εξαρτηθούν από το μέλλον της Τότεναμ, καθώς αυτή τη στιγμή αγωνίζεται να αποφύγει τον υποβιβασμό όπως προείπαμε, ωστόσο εάν ο σύλλογος από το βόρειο Λονδίνο τελικά υποβιβαστεί στην Τσάμπιονσιπ, το κόστος μεταγραφής του νεαρού κίπερ θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά.

Εν τω μεταξύ, οι φήμες για την ένταξη του Εμιλιάνο Μαρτίνεθ από την Άστον Βίλα στην Ίντερ έχουν απορριφθεί οριστικά, καθώς ο Αργεντινός δεν ήταν ποτέ συγκεκριμένος στόχος κυρίως λόγω ηλικίας, αλλά και κόστους.