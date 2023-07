Υποστηρικτές της Γιουβέντους συγκεντρώθηκαν έξω από το ιατρικό κέντρο του συλλόγου και φωνάζουν «δεν θέλουμε τον Λουκάκου» εν μέσω αναφορών ότι η «βέκια σινιόρα» είναι κοντά στο αστέρι της Τσέλσι.

Οι οπαδοί της Γιουβέντους συγκεντρώθηκαν έξω από το ιατρικό κέντρο του συλλόγου για να φωνάξουν ότι «δεν θέλουν» τον Ρομέλου Λουκάκου. Ο επιθετικός της Τσέλσι αναμενόταν να επιστρέψει στην Ίντερ μετά τον δανεισμό του στο Σαν Σίρο την περασμένη σεζόν, αλλά η Γιουβέντους εμφανίζεται πλέον ως φαβορί για την απόκτησή του.Ο 30χρονος πέτυχε 14 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις την περασμένη σεζόν, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει στα επίπεδα που ήταν δύο χρόνια νωρίτερα όταν βοήθησε την Ίντερ να φτάσει στο Scudetto. Έμεινε εκτός της προετοιμασίας των "μπλε" και είναι πιθανό να μετακομίσει στη Γιούβε, αλλά φαίνεται ότι δεν θα είναι ο αγαπημένος των οπαδών στο Τορίνο. Οι οπαδοί της «βέκια σινιόρα» έκαναν ξεκάθαρα τα συναισθήματά τους για τον Βέλγο διεθνή, καθώς συγκεντρώθηκαν έξω από το ιατρικό κέντρο του συλλόγου και φώναζαν ότι «δεν τον θέλουν».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Juventus fans gather outside the club's medical centre to sing "We don't want Lukaku."



Ouch 🥶



(via @TuttoMercatoWeb)pic.twitter.com/LU3R8APTQE