O δανεισμός του Ρομέλου Λουκάκου από την Τσέλσι στην Ίντερ ολοκληρώθηκε και οι Νερατζούρι θα ξεκινήσουν νέο κύκλο συζητήσεων για να μπορέσουν να τον κρατήσουν στο Μιλάνο.

Νέος κύκλος συζητήσεων ξεκινάει ανάμεσα σε Τσέλσι και Ίντερ για το μέλλον του Ρομέλου Λουκάκου. Ο δανεισμός του διεθνή Βέλγου σέντερ φορ ολοκληρώθηκε και οι Νερατζούρι θέλουν κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους Λονδρέζους για να βρουν την «χρυσή τομή» για να τον κρατήσουν.

Η Ίντερ έχει ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ντάβιντε Φρατέζι και στη συνέχεια θα ρίξουν το βάρος στην υπόθεση του «Big Rom». Πρόθεση των Κυπελλούχων Ιταλίας είναι μια φόρμουλα δανεισμού με αναγκαστική οψιόν αγοράς.

Ο θηριώδης επιθετικός είχε αστρονομική πρόταση από την Αλ Χιλάλ, όμως θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε ο Βέλγος σκόραρε 14 γκολ και μοίρασε 7 ασίστ, σκοράροντας μάλιστα και τρεις φορές στον δρόμο προς τον τελικό του Champions League.

