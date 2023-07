Η Ίντερ έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία με τη Σασουόλο για την απόκτηση του Νταβίντ Φρατέζι. Δανεισμός με οψιόν αγοράς η φόρμουλα του deal.

Η Ίντερ φαίνεται πως... νίκησε στην κούρσα των ομάδων της Serie A που κινήθηκαν για την απόκτηση του Νταβίντε Φρατέζι. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα οι Νερατζούρι έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία με τη Σασουόλο για την απόκτηση του διεθνή Ιταλού χαφ.

Οι Μιλανέζοι είδαν στο πρόσωπο του 23χρονου μέσου τον ιδανικό αντικαταστάτη του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς και κινήθηκαν αποφασιστικά για την απόκτηση του. Το «deal» περιλαμβάνει δανεισμό με αναγκαστική οψιόν αγοράς ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ και θα παραχωρήσει δανεικό στη Σασουόλο τον 22χρονο φορ Σαμουέλε Μουλατιέρι.

Ο Φρατέζι είχε περάσει από τις ακαδημίες Λάτσιο - Ρόμα και στα 16 του χρόνια τον αγόρασε η Σασουόλο. Την περσινή σεζόν μέτρησε 36 εμφανίσεις στη Serie A και σκόραρε επτά φορές, ενώ στις 4 Ιουνίου έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική Ιταλίας, με την οποία μετράει πέντε εμφανίσεις.

