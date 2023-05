Το βίντεο που ανέβασε ένας Ιταλός τηλεοπτικός σχολιαστής με τον κόκκινο ουρανό από τα πυροτεχνήματα στη Νάπολη ό έκανε τον γύρο του διαδικτύου, αλλά τελικά επρόκειτο για fake news αφού οι εικόνες είναι από το Σπλιτ το 2022!

Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στη Νάπολη για την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος μετά από 33 χρόνια, μόλις άρχισαν. Χιλιάδες Ναπολιτάνοι βγήκαν στους δρόμους, κατέκλυσαν το «Ντιέγκο Μαραντόνα» την ώρα του ματς της ομάδας τους με την Ουντινέζε στο οποίο σφραγίστηκε η κατάκτηση και έκαναν χαμό με πυροτεχνήματα σε κάθε γωνιά της πόλης, όπως φάνηκε στα πρώτα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Ένα από αυτά έμελλε να γίνει και το πιο viral. Ο Ιταλός πολιτικός και τηλεσχολιαστής από τη Ρώμη, Μάρκο Φεραλιόνι, ανήρτησε στον λογαριασμό του στο twitter ένα φαντασμαγορικό βίντεο με τα κόκκινα πυροτεχνήματα να έχουν φωτίσει τον ουρανό της πόλης, δημιουργώντας εικόνες μιας υποτυπώδους βροχής «φωτιάς».

Το εν λόγω post ταξίδεψε σε όλο το twitter και όλο το ίντερνετ, μόνο που ο Φεραλιόνι... τους ξεγέλασε όλους, αφού το σκηνικό δεν έλαβε χώρα χτες βράδυ και κυρίως, δεν έλαβε χώρα στη Νάπολη!

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εικόνες που βιντεοσκοπήθηκαν στο Σπλιτ το καλοκαίρι του 2020, με το εντυπωσιακό show των πυροτεχνημάτων να είναι προϊόν του συνδέσμου της Χάιντουκ Σπλιτ, Τόρτσιντα Σπλιτ, για τα 70 χρόνια από την ίδρυσή τους!

Δείτε παρακάτω το αυθεντικό βίντεο, που αναρτήθηκε εκ νέου στο twitter το περασμένο καλοκαίρι.

The best pyro in the history of football! 70 years Torcida Split celebrations back in 2020 were on another level! 🇭🇷🤩 pic.twitter.com/4GHaKOVHdL