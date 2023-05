Η πόλη της Νάπολη γιόρτασε με βεγγαλικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους παίκτες του Σπαλέτι που κλείδωσαν και μαθηματικά το τρόπαιο μετά την ισοπαλία με την Ουντινέζε!

Η Νάπολη φόρεσε τα καλά της για να γιορτάσει έναν ιστορικό τίτλο! Η ομώνυμη ομάδα κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα στην Ιταλία μετά την ισοπαλία απέναντι την Ουντινέζε και σφράγισε το πρώτο της Scudetto έπειτα από 33 ολόκληρα χρόνια. Οι φίλοι της πίσω στον ιταλικό Νότο έκαναν τη νύχτα - μέρα από βεγγαλικά μετά το τελικό σφύριγμα, δίνοντας το σύνθημα για ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Just sent to me by a friend in Naples after Napoli won the Serie A championship for the first time in 33 years. Congratulations, Napoli! I think it is fair to say that the celebrations have started…#napolicampioneditalia pic.twitter.com/QhkSWI2Bf0