Ο Τζόρτζιο Κιελίνι έπαιξε για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό της Los Angeles FC και παρόντες στις εξέδρες ήταν και οι πρώην συμπαίκτες του από τη Γιουβέντους, με τους οποίους μετά το ματς έβγαλε και φωτογραφίες.

Οι «μπιανκονέρι» έδειξαν ότι παραμένουν ενωμένοι και το χαμόγελο του Κιελίνι μαρτυρούσε την τεράστια χαρά του που αγωνίστηκε μπροστά στα μάτια των ανθρώπων με τους οποίους μέχρι πριν από μερικούς μήνες αγωνίζονταν ο ένας δίπλα στον άλλον.

Ο Ιταλός αμυντικός που είχε και μια τεράστια ευκαιρία στο παιχνίδι κόντρα στους Seattle Sounders, πήρε τους πρώην συμπαίκτες του και τους κατηύθυνε μπροστά στην εξέδρα στο φινάλε του αγώνα, για μια ωραία αναμνηστική φωτογραφία.

Η Γιουβέντους βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Λος Άντζελες για την καλοκαιρινή της περιοδεία και θα παίξει με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Juve showed up to support Giorgio Chiellini in his LAFC home debut 🙌



(via @juventusfcen)pic.twitter.com/wFeT1rTB5v