Οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Γιουβέντους και Τορίνο για τον Γκλέισον Μπρέμερ αποκαλύπτουν στην Ιταλία, με τους Μπιανκονέρι να εμφανίζονται έτοιμοι να τον κλέψουν μέσα από τα χέρια της Ίντερ.

Ο Ντε Λιχτ φεύγει, ο Μπρέμερ έρχεται! Η Γιουβέντους έκανε την ανατροπή στην υπόθεση του Βραζιλιάνου, αφού παρά το προβάδισμα της Ίντερ εδώ κι εβδομάδες τελικά οι Μπιανκονέρι κινήθηκαν αστραπιαία και έκλεισαν το deal με την Τορίνο για το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα μπόνους).

Βλέποντας άλλωστε πως οι επιλογές στα στόπερ μειώνονται δραματικά, οι Ιταλοί αποφάσισαν να μπουν «σφήνα» για τον 25χρονο στόπερ που φλερτάρει εδώ και μήνες με τους Νερατζούρι, ολοκληρώνοντας τη συμφωνία που τον φέρνει μια ανάσα από τη μετακίνησή του στην... ασπρόμαυρη πλευρά του Τορίνο.

Από την πλευρά του, ο Μπρέμερ έδωσε τα χέρια με τη Γιουβέντους για πενταετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ

Gleison Bremer to Juventus, here we go! Full agreement now in place with all parties, final bid accepted today by Torino and player side - after the bidding war with Inter.🚨⚪️⚫️ #Juve



Bremer will sign his long-term deal with Juventus soon. €40m fixed fee plus add-ons. pic.twitter.com/ZeUwAb16nY