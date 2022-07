Μόνο τα τυπικά φαίνεται πως απομένουν για τη μεταγραφή του Ματάις Ντε Λιχτ στη Μπάγερν, μιας και η Γιουβέντους αποδέχθηκε την τελευταία πρόταση των Βαυαρών ύψους 70+10 εκατ. ευρώ!

Συμφωνία Μπάγερν - Γιουβέντους για Ντε Λιχτ! Αφού ξεμπέρδεψαν μια και καλή με το... σίριαλ Λεβαντόφσκι, οι Βαυαροί έστρεψαν πλήρως την προσοχή τους πάνω στην υπόθεση του Ολλανδού στόπερ και φαίνεται πως κατέληξαν σε deal με τη Γηραιά Κυρία για την άμεση μετακίνησή του στη Γερμανία.

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Γιουβέντους έκανε αποδεκτή την τελευταία πρόταση των Βαυαρών ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στην συμφωνία προβλέπονται ακόμα δέκα εκατομμύρια ευρώ σε μορφή μπόνους.

Από την πλευρά του ο προσεχώς 23χρονος αμυντικός έχει δώσει εδώ και καιρό το «οκ» στη Μπάγερν και αναμένεται τις επόμενες μέρες στο Μόναχο για να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Κάπως έτσι οι Βαυαροί ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν την τέταρτη μεταγραφή τους για το φετινό καλοκαίρι μετά τους Μαζράουι, Χράφενμπερχ και Μανέ.

Matthijs de Ligt to FC Bayern, here we go! Verbal agreement has been reached tonight as clubs have been in contact all day - final bid accepted by Juventus for package worth more than €80m 🚨🔴🇳🇱 #FCBayern



De Ligt has already agreed personal terms and will sign until June 2027. pic.twitter.com/JRQRubjVPD