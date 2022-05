Ποντάροντας στις σκέψεις του Ρομέλου Λουκάκου και την αγάπη του για την Ίντερ, οι «νερατζούρι» φέρονται να έχουν κανονίσει ήδη επαφή με τον δικηγόρο του Βέλγου!

Η σκόνη από εκείνη τη συνέντευξη την περίοδο των Χριστουγέννων, τα παράπονα του Λουκάκου για τον Τούχελ και η έκφραση των συναισθημάτων του προς την Ίντερ, όσο κι αν φαινόταν ότι έχει «καθίσει», σίγουρα δεν έχει ξεχαστεί από τους ανθρώπους της ιταλικής ομάδας.

Όπως αναφέρει το SkySport Italia, η Ίντερ θα επιχειρήσει να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του παίκτη και να εξετάσει κάθε πτυχή μιας πιθανής προσπάθειας επαναφοράς του ποδοσφαιριστή στο «Τζουσέπε Μεάτσα».

Το εν λόγω Μέσο τονίζει ότι θα υπάρξει εντός της ημέρας επαφή με τον δικηγόρο του Βέλγου επιθετικού της Τσέλσι, στην οποία βέβαια ο Τούχελ τον υπολογίζει, αλλά τώρα με το νέο αφεντικό ουδείς ξέρει τι αποφάσεις θα παρθούν...

