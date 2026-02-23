Ένα απόγευμα μπροστά στην τηλεόραση μετατράπηκε σε εφιάλτη στην περιοχή Καποντιμόντε, όταν ακυρώθηκε πέναλτι υπέρ της Νάπολι στον αγώνα με την Αταλάντα στο Μπέργκαμο.

Αίμα στο σαλόνι, ένα μαχαίρι καρφωμένο στον τοίχο και ένας άνδρας να διακομίζεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Εικόνες που δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά εκτυλίχθηκαν μέσα στο σπίτι ενός ζευγαριού, μετά από μια τραγική παρεξήγηση.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Αταλάντα με τη Νάπολι, ένας 40χρονος φίλαθλος των Ναπολιτάνων, κάτοικος Καποντιμόντε, εξοργίστηκε όταν, έπειτα από παρέμβαση του VAR, ανακλήθηκε πέναλτι υπέρ της ομάδας του. Μέσα στην ένταση άρχισε να φωνάζει και να βρίζει προς την τηλεόραση. Η 35χρονη σύζυγός του, όμως, πείστηκε ότι οι ύβρεις απευθύνονταν στην ίδια.

Η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. «Φύγε, αλλιώς θα σε μαχαιρώσω», φέρεται να του φώναξε η γυναίκα, περνώντας από τις απειλές στις πράξεις. Αρχικά του πέταξε ένα ψαλίδι χωρίς να τον πετύχει. Στη συνέχεια έτρεξε στην κουζίνα, άρπαξε ένα μαχαίρι και, έπειτα από μια αποτυχημένη προσπάθεια, τον τραυμάτισε στο πλευρό.

Ενώ ο 40χρονος, αιμόφυρτος, προσπαθούσε να καλέσει βοήθεια, η γυναίκα συνέχισε να του πετά μαχαίρια, με ένα από αυτά να καρφώνεται στον τοίχο του σαλονιού.

Η άμεση επέμβαση της αστυνομίας απέτρεψε τα χειρότερα. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη γυναίκα, ενώ βρήκαν στην τσάντα της ακόμη τρία μαχαίρια. Ο 40χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ospedale del Mare», φέρει πολλαπλά τραύματα, ωστόσο η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.