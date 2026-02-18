Champions League: Τα highlights των αγώνων για τα playoffs
Δείτε γκολ και φάσεις από τα πρώτα ματς για τα playoffs του Champions League.
Μεγάλο θέαμα μας επιφύλαξαν τα τέσσερα πρώτα ματς για τα playoffs του Champions League, με τη Γαλατάσαραϊ να σαρώνει με 5-2 τη Γιουβέντους και την Παρί Σεν Ζερμέν να κάνει τεράστια ανατροπή ενάντια στη Μονακό. Επιπλέον, η Ρεάλ Μαδρίτης λύγισε την Μπενφίκα στη Λισαβόνα σε ένα επεισοδιακό ματς, με την Ντόρτμουντ, τέλος, να κάνει βήμα πρόκρισης ενάντια στην Αταλάντα.
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
