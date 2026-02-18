Δείτε γκολ και φάσεις από τα πρώτα ματς για τα playoffs του Champions League.

Μεγάλο θέαμα μας επιφύλαξαν τα τέσσερα πρώτα ματς για τα playoffs του Champions League, με τη Γαλατάσαραϊ να σαρώνει με 5-2 τη Γιουβέντους και την Παρί Σεν Ζερμέν να κάνει τεράστια ανατροπή ενάντια στη Μονακό. Επιπλέον, η Ρεάλ Μαδρίτης λύγισε την Μπενφίκα στη Λισαβόνα σε ένα επεισοδιακό ματς, με την Ντόρτμουντ, τέλος, να κάνει βήμα πρόκρισης ενάντια στην Αταλάντα.