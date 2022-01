O Ντιέγκο Κόστα επιστρέφει στην Ευρώπη μετά την θητεία του στη Βραζιλία για την Ατλέτικο Μινέιρο, καθώς φαίνεται πως αποδέχθηκε την πρόταση... πρόκληση της Σαλερνιτάνα.

Ο Ντιέγκο Κόστα έμεινε ελεύθερος από την Ατλετικό Μινέιρο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Βραζιλίας, είχε πρόθεση να επιστρέψει στην Ευρώπη, με τη Σαλερνιτάνα να τον προσεγγίζει για να τον αποκτήσει και εν τέλει φαίνεται πως θα έχουμε «γάμο».

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ο έμπειρος σέντερ φορ επέλεξε να ενώσει τις δυνάμεις του με τον Φρανκ Ριμπερί στο Σαλέρνο και να προσπαθήσει να συμβάλει στη μάχη που δίνει η ομάδα για την παραμονή της. Οι δυο πλευρές συμφώνησαν να συμπορευθούν μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ σε περίπτωση που η Σαλερνιτάνα σωθεί τότε η συνεργασία τους θα ανανεωθεί για ακόμα έναν χρόνο.

Diego Costa has accepted an offer to join Salernitana until June with an option to remain if they stay in Serie A.



Sabatini had tried to bring him to Bologna in the past and now that he joined Salernitana, he's made it happen.



📰 via Sport Mediaset pic.twitter.com/scTuvEgQTG