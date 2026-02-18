Μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «16» έκανε η Ντόρτμουντ, η οποία επικράτησε 2-0 της Αταλάντα.

Η Ντόρτμουντ πέρασε εύκολα το εμπόδιο της Αταλάντα, επικράτησε 2-0 εντός έδρας και αγκάλιασε την πρόκριση για τους «16» του Champions League. Οι Βεστφαλοί είχαν την ουσία, δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης στους Μπεργκαμάσκι και απέχουν 90 λεπτά από το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί, πως το ματς άρχισε με καθυστέρηση 15 λεπτών λόγω καθυστερημένης άφιξης της αποστολής των γηπεδούχων. Ιδανικό ξεκίνημα για τους γηπεδούχους, αφού μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης άνοιξαν το σκορ. Εξαιρετική κυκλοφορία των Βεστφαλών, με τον Ριέρσον να μοιράζει ιδανικά και τον Γκιρασί να σκοράρει με κεφαλιά.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση και στο 20' δημιούργησαν την πρώτη τους καλή στιγμή, αλλά ο Πάσαλιτς από κοντά δεν κατάφερε να σκοράρει. Oύτε η προσπάθεια του Ζαλέφσκι όμως βρήκε στόχο. Η Ντόρτμουντ ανέβασε ρυθμό, αύξησε την πίεσή της και στο 42' ήρθε και το δεύτερο γκολ. Αυτή τη φορά ο Γκιρασί μοίρασε και ο Μπάιερ σε κενή εστία διαμόρφωσε το 2-0. Στην επανάληψη το σκηνικό δεν άλλαξε, οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο, ανασταλτικά ήταν εξαιρετικοί και δεν άφησαν τους Μπεργκαμάσκι να απειλήσουν. Είναι χαρακτηριστικό πως στο β' 45λεπτό έγινε μόνο μια φάση, όταν στο 67ο λεπτό ο Μπραντ από καλή θέση δεν κατάφερε να βρει δίχτυα.

Η Ντόρτμουντ άντεξε και την πίεση των τελευταίων λεπτών, με τον Μπενσεμπαϊνί να κάνει εντυπωσιακό τάκλιν και να κόβει ιδανικά τον Κρστόβιτς πριν αυτός σπρώξει την μπάλα στην εστία. Ετσι, οι Βεστφαλοί κράτησαν το μηδέν και ουσιαστικά έκαναν το μεγάλο βήμα για την παρουσία τους στην επόμενη φάση.