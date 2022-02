Βλάχοβιτς: «Δεν αισθάνομαι πίεση με το "7" του Κριστιάνο Ρονάλντο στην πλάτη μου»

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο προτίμησε την Γιουβέντους από την Άρσεναλ, ενώ μάλιστα τόνισε πως αισθάνεται καμία πίεση που θα φοράει το νούμερο «7» στην πλάτη του, που είχε στο παρελθόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Αδιαμφισβήτητα η μεταγραφή του Ντούσαν Βλάχοβιτς στην Γιουβέντους από την Φιορεντίνα έναντι 70+11,6 εκατομμυρίων ευρώ, ήταν η σπουδαιότερη της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Για τον Σέρβο κορυφαίο στράικερ της Serie A, Γιουβέντους και Άρσεναλ έδωσαν σπουδαία μάχη, ωστόσο οι «μπιανκονέρι» ήταν τελικά εκείνοι που κέρδισαν την υπογραφή του.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Γιουβέντους, ο Ντούσαν Βλάχοβιτς εξήγησε τον λόγο που επέλεξε την «Γηραιά Κυρία», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στο «7» που θα έχει στην πλάτη του, τονίζοντας πως δεν αισθάνεται καμία πίεση που θα φοράει τον αριθμό που είχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη θητεία του στην ιταλική ομάδα.

Official details of Dusan Vlahović deal from Juventus statement ⚪️⚫️ #Juve



€70m guaranteed to Fiorentina to be paid in 3 installments



€10m potential add-ons to be paid next years



€11.6m agents fees plus additional details



Vlahović will earn €7m net per season as salary. pic.twitter.com/R1U2LUpF3x