Η Γιουβέντους κατάφερε να ενεργοποιήσει τη βόμβα «Βλάχοβιτς» και να τον αποκτήσει από τη Φιορεντίνα, με τους Ιταλούς να παρουσιάζουν τις οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Το deal ολοκληρώθηκε, η βόμβα... έσκασε και η Γιουβέντους ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντούσαν Βλάχοβιτς από τη Φιορεντίνα, ο οποίος άφησε οριστικά τη Φλωρεντία για να γιγαντώσει την καριέρα του στο Τορίνο.

Μια συμφωνία πάντως που κόστισε στους Μπιανκονέρι, οι οποίοι αναγκάστηκαν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να αποσπάσουν το «ναι» των Βιόλα για τη μεταγραφή.

Όπως έγινε γνωστό, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για το ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ που θα καταβληθεί στη Φιορεντίνα μέσω τριών δόσεων, ενώ στο deal προβλέπονται ακόμα 10 εκατομμύρια σε μορφή μπόνους.

Όσον αφορά τις προμήθειες των ατζέντηδων, η Γηραιά Κυρία συμφώνησε στα 11,6 εκατομμύρια ευρώ με τους εκπροσώπους του Σέρβου killer, ο οποίος από την πλευρά του θα βλέπει τον λογαριασμό να... φουσκώνει κατά 7 εκατομμύρια ετησίως!

