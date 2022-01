H Ρέιντζερς ενισχύθηκε στον άξονα, καθώς ανακοίνωσε τον δανεισμό του Άαρον Ράμσεϊ από τη Γιουβέντους μέχρι το τέλος της σεζόν.

Γεμάτη «πάρε-δώσε» ήταν η τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου για τη Γιουβέντους. Οι «Μπιανκονέρι» ανακοίνωσαν την απόκτηση τόσο του Ντένις Ζακάρια όσο και του Φεντερίκο Γκάτι, ο οποίος θα ολοκληρώσει τη σεζόν ως δανεικός στη Φροζινόνε, πούλησαν στην Τότεναμ τον Ροντρίγκο Μπεντακούρ, δάνεισαν στα «Σπιρούνια» τον Ντέγιαν Κουλουσέφσκι, ενώ ως δανεικός έφυγε και ο Άαρον Ράμσεϊ με προορισμό τη Ρέιντζερς.

Οι πρωταθλητές Σκωτίας ανακοίνωσαν το βράδυ της Δευτέρας (31/1) την ολοκλήρωση του δανεισμού του διεθνή Ουαλού χαφ, με το κλαμπ της Γλασκώβης να έχει και οψιόν για την αγορά του ποδοσφαιριστή. Στην παρουσίαση του Ράμσεϊ βρέθηκαν πολλοί οπαδοί της Ρέιντζερς για να αποθεώσουν τον νέο ποδοσφαιριστή της ομάδας τους.

The one you’ve been waiting for…



👉 https://t.co/W444lJrdyP pic.twitter.com/NUcaSFoZaC