Μετά τον Μπεντανκούρ, η Τότεναμ ολοκλήρωσε και την απόκτηση του Ντέγιαν Κουλουσέφσκι από τη Γιουβέντους, με τη μορφή δανεισμού για ενάμιση χρόνο και οψιόν αγοράς στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

«Πακέτο» από Τορίνο μεριά για την Τότεναμ. Όπως αναμενόταν ήδη τα τελευταία 24ωρα, οι Σπερς έκαναν διπλό «χτύπημα» με παίκτες της Γιουβέντους και μετά τον Ροντρίγκο Μπεντανκούρ, ανακοίνωσαν την απόκτηση και του Ντέγιαν Κουλουσέφσκι.

Ο Σουηδός εξτρέμ αποκτήθηκε ως δανεικός για ενάμιση χρόνο από τους Μπιανκονέρι, οι οποίοι θα λάβουν 10 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία τους και συνολικά 29, αν προστεθεί και το ποσό για τον Ουρουγουανό μέσο (19 εκατ.). Στο deal τέθηκε και οψιόν αγοράς στα 35 εκατομμύρια ευρώ, η οποία θα γίνει υποχρεωτική αν επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι (στάνταρ συμμετοχών, έξοδος στο Champions League) Αν η οψιόν ενεργοποιηθεί, τα 35 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε πέντε δόσεις.

Ο Κουλουσέφσκι αποχαιρετά τη Γιουβέντους μετά από ενάμιση χρόνο στο Τορίνο, όπου κατέγραψε 74 συμμετοχές με απολογισμό 9 γκολ και 10 ασίστ.

✍️ We are delighted to announce the signing of Dejan Kulusevski from Juventus, subject to international clearance and a work permit.



Welcome to Tottenham, Dejan! 🇸🇪