O Τζέιμς Πένραις, κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Σκωτίας, επαληθεύοντας τις εντυπωσιακές εμφανίσεις που πραγματοποιεί στην Ρέιντζερς, όπου βρίσκεται με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ.

Τεράστια επιβράβευση για τον Τζέιμς Πενράις, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη Ρέιντζερς, έχοντας παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Σκωτίας ενόψει των επερχόμενων υποχρεώσεων της ομάδας στο UEFA Nations League.

Η κλήση αυτή αποτελεί μία μεγάλη στιγμή για τον 27χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του, με τη φανέλα της σκωτσέζικης ομάδας, στην οποία δόθηκε μετακινήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Ένωση. Η αγωνιστική του πειθαρχία και η σταθερότητα που προσφέρει στην αμυντική γραμμή του συλλόγου έπεισαν τον Βέλγο τεχνικό, Σεμπαστιάν Ποκονιόλι, να τον συμπεριλάβει στα πλάνα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του.

Ο Τζέιμς Πένραις καλείται να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στο ρόστερ μετά τον τραυματισμό του Τζος Ντόιγκ, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο προπονητής της ομάδας, ο οποίος στοχεύει σε θετικά αποτελέσματα απέναντι σε απαιτητικούς αντιπάλους, όπως η Βόρεια Μακεδονία και η Ελβετία.