Σύμφωνα με δημοσίευμα στο Νησί, οι Ρέιντζερς έχουν ήδη διαθέσιμο το ποσό για την απόκτηση του Τζέιμς Πένραϊς από την ΑΕΚ.

Ο Τζέιμς Πένραϊς έχει ενθουσιάσει με τις εμφανίσεις του τους Ρέιντζερς, στους οποίους αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ και στο σκωτσέζικο κλαμπ είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν στην αγορά του από την Ένωση.

Κατά τον δανεισμό του παίκτη από την ΑΕΚ στους «Τζερς» είχε συμφωνηθεί οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, η οποία ανέρχεται στο 1 εκατ. ευρώ και η οποία σύμφωνα με το Teamtalk θα ενεργοποιηθεί.

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, οι Ρέιντζερς έχουν ήδη διαθέσιμα τα χρήματα για την απόκτηση του Πένραϊς, με τον ίδιο να είναι ικανοποιημένος εκεί, ενώ ευχαριστημένος με την απόδοσή του είναι και ο προπονητής της ομάδας, Ντέρεκ ΜακΙνες.

Ο Πένραϊς μετράει ένα γκολ και τέσσερις ασίστ σε 15 συμμετοχές με τους Ρέιντζερς, ενώ με τις εμφανίσεις του κατάφερε να κληθεί στην Εθνική Σκωτίας.