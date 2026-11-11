Πένραϊς: «Πίστευα ότι είχα τελειώσει από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο»

Ο Τζέιμς Πένραϊς που ανήκει στην ΑΕΚ και αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στους Ρέιντζερς αναφέρθηκε σε μια δύσκολη περίοδο που πέρασε στην καριέρα του, χωρίς όμως να το βάλει κάτω.

Οι πολύ καλές εμφανίσεις του Τζέιμς Πένραϊς στους Ρέιντζερς τον έφεραν στην Εθνική Σκωτίας. Οι Τζερς εμφανίζονται αποφασισμένοι είτε τον Γενάρη είτε στο τέλος της σεζόν να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του από την ΑΕΚ και να τον αποκτήσουν με κανονική μεταγραφή.

Ο Πένραϊς μίλησε στο SkySports και αναφέρθηκε σε μια δύσκολη περίοδο στην καριέρα του, όταν πίστεψε ότι είχε τελειώσει από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και πως ήταν αδύνατο να κάνει καριέρα.

«Το θέμα είναι να σκύβεις το κεφάλι και να δουλεύεις σκληρά. Η άνοδός μου ήρθε αργά. Για να είμαι ειλικρινής, όταν πέσαμε στη League One, ένα κομμάτι μου πίστευε ότι κάπου εκεί είχα τελειώσει και ότι θα κατέληγα στο ημιεπαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ειδικά όταν ξέσπασε η πανδημία, έψαχνα προγράμματα σπουδών και σκεφτόμουν τη ζωή μετά το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, όμως, έσκυψα το κεφάλι και αφοσιώθηκα στη δουλειά», ανέφερε.

Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ κατάφερε στη Λίβινγκστον να αναγεννηθεί. Έπειτα ήρθε η μεταγραφή στη Χαρτς και στη συνέχεια εκείνη στην ΑΕΚ.

«Πιστεύω ότι την άρπαξα (σ.σ. την ευκαιρία). Μετά πήγα στη Χαρτς και, παρότι η σεζόν δεν ήταν καλή για την ομάδα, για εμένα προσωπικά ήταν μια καλή χρονιά. Στη συνέχεια, φυσικά, μετακόμισα στην Ελλάδα. Οπότε, αν σκεφτείς πού βρισκόμουν στα 20-21 μου, όλο αυτό είναι λίγο τρελό. Αλλά έτσι γίνεται πιο ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι;», πρόσθεσε.