Επικός Ζλάταν: «Κανονικά στα 40 είσαι σπίτι και καπνίζεις πούρο, αλλά εγώ δεν είμαι ακόμα έτοιμος γι' αυτό»

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς γι' ακόμη μία φορά κλέβει την παράταση με τις δηλώσεις του, λέγοντας πως άνθρωποι στην ηλικία του κανονικά είναι στα σπίτια τους και απολαμβάνουν τη ζωή καπνίζοντας πούρο. Ωστόσο, όπως τόνισε και ο ίδιος, αυτή η στιγμή δεν έχει φτάσει ακόμα για τον Σουηδό αστέρα της Μίλαν...

Τι κι αν διανύει το 40ο έτος της ηλικίας του. Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς αποδεικνύει καθημερινά μέσα από το έργο του στα γήπεδα ότι το τόπι δεν ξεχνιέται. Πρόσφατα έγραψε ιστορία, καθώς έφτασε τα 300 στο σύνολο στα κορυφαία πέντε πρωταθλήματα της Ευρώπης (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) ενώ σε δηλώσεις του είχε ότι δεν χρειάζεται την Χρυσή Μπάλα για να αποδειχθεί ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμος.

Ο Σουηδός επιθετικός της Μίλαν συγκέντρωσε γι' ακόμη ξανά τα φώτα πάνω του. Αυτή τη φορά για μία επική ατάκα που χρησιμοποίησε στην τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε στην «L' Equipe».

«Κανονικά, στα 40, είσαι στο σπίτι, ανάβεις πούρο και είσαι ικανοποιημένος με την καριέρα που έκανες. Δεν είμαι έτοιμος να καπνίσω πούρα ακόμα», ήταν η ατάκα του Ζλάταν, ο οποίος παράλληλα αποκάλυψε πως συμβούλευσε τον Κίλιαν Μπαπέ να αφήσει την Παρί Σεν Ζερμέν και να ενταχθεί στην Ρεάλ Μαδρίτης!

