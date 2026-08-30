Παίκτης της Γαλατάσαραϊ είναι πλέον με κάθε επισημότητα ο Ράφα Λεάο, ο οποίος υπέγραψε με την αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League συμβόλαιο τετραετούς διαρκείας.

Ο Ράφαελ Λεάο έφτασε πριν λίγες ώρες στην Κωνσταντινούπολη, με την άφιξή του να προκαλεί... φρενίτιδα στον κόσμο της Γαλατάσαραϊ. Ο Πορτογάλος επιθετικός ολοκλήρωσε και το τυπικό της διαδικασίας για τη μεταγραφή του, περνώντας με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα.

Ο 27χρονος εξτρέμ έβαλε την υπογραφή του στο τετραετές συμβόλαιο που του προσέφεραν οι Τούρκοι και στη συνέχεια έστειλε το πρώτο του μήνυμα προς τους φιλάθλους, υποστηρίζοντας πως θέλει να τους κάνει χαρούμενους με την απόδοσή του στο γήπεδο.

Το deal της Γαλατά με τη Μίλαν για την απόκτηση του Ίβηρα διεθνούς ξεπερνά τα 45 εκατομμύρια ευρώ, με τον ίδιο να λαμβάνει 10 εκατ. σε ετήσια βάση για όσο θα είναι παίκτης της «Τσιμ-Μπομ». Παράλληλα, οι Ροσονέρι θα διατηρήσουν κι ένα 20% ως ποσοστό μεταπώλησης του παίκτη.

Η Γαλατάσαραϊ, επομένως, εντάσσει επίσημα στο ρόστερ της έναν πολύπειρο επιθετικό, ο οποίος μετρά 80 γκολ κι 65 ασίστ με τη φανέλα της Μίλαν. Η ομάδα της γειτονικής μας χώρας θα τον έχει στη διάθεσή της όταν αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στις 8 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.