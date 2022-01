Ζλάταν σε Μπαπέ: «Πρέπει να συνεχίσεις την καριέρα σου στην Ρεάλ»

Σύμφωνα με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο Κιλιάν Μπαπέ θα πρέπει να αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν και να ενταχθεί στο ρόστερ της Ρεάλ, αν θέλει να έχει εξέλιξη στην καριέρα του.

Το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ στην Παρί Σεν Ζερμέν παραμένει στον αέρα. Τα τελευταία δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι Παριζιάνοι κατέθεσαν πρόταση... «μαμούθ» για να τον κρατήσουν στο «Παρκ ντε Πρενς» και τα επόμενα χρόνια. Για την ώρα πάντως ο νεαρός αστέρας δεν έχει βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, το οποίο ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες και η Ρεάλ παραμονεύει για να κάνει την κίνησή της.

Ο 23χρονος επιθετικός των Παριζιάνων, βλέποντας πως αδυνατεί να πάρει μια απόφαση για το μέλλον του, ζήτησε την γνώμη από έναν πιο έμπειρο ποδοσφαιριστή. Τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Ο 40χρονος πλέον επιθετικός της Μίλαν μπορεί να δώσει κάποιες συμβουλές σε νεότερούς του, όπως ο Μπαπέ. Σε συνέντευξή του στην «L' Equipe», ο Σουηδός άσος επισήμανε όταν ότι αν ήταν στη θέση του Μπαπέ θα επέλεγε με κλειστά μάτια την Ρεάλ, ως επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

«Ο Μπαπέ με ρώτησε τι να κάνει και του είπα: "Για εμένα πρέπει να συνεχίσεις την καριέρα σου στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αν ήμουν στη θέση σου εγώ αυτό θα έκανα". Μόνο έτσι μπορεί να γίνει καλύτερος και να εξελιχτεί σαν ποδοσφαιριστής. Αν παίζεις μία ζωή στο… σπίτι σου, τότε είναι πολύ εύκολο. Δεν πρόκειται να γίνεις καλύτερος. Μόνο αν πας σε ξένους “κήπους” μπορείς να ανακαλύψεις νέες περιπέτειες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζλάταν.

🚨🎙️| Zlatan Ibrahimovic: "Mbappe asked me what should I do, I told him 'If I was in your place, I would go to Real.'" @hadrien_grenier #rmalive pic.twitter.com/xCYL2Sqste