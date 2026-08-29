Ο Ραφαέλ Λεάο προσγειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Γαλατάσαραϊ, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στην Τουρκία.

Η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί ντόρο στο μεταγραφικό παζάρι, με μια σειρά από μεγάλα ονόματα να έχουν μετακομίσει φέτος στη γειτονική χώρα. Η Φενέρμπαχτσε πήρε τον Μέισον Γκρίνγουντ, η Τράμπζονσπορ έκανε το απόλυτο «μπαμ» με τον Σαλάχ, η Μπεσίκτας ενθουσίασε το κοινό της με τον Βλάχοβιτς και πλέον ήρθε η σειρά της Γαλατάσαραϊ.

Η «Τσιμ-Μπομ» κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τη Μίλαν για την απόκτηση του Πορτογάλου αριστερού εξτρέμ, Ραφαέλ Λεάο, με τους Τούρκους να πληρώνουν ένα ποσό που θα ξεπερνάει τα 45 εκατομμύρια ευρώ για να τον φέρουν στην Τουρκία.

Ο ταχύτατος επιθετικός προσγειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/8) στην Κωνσταντινούπολη και είχε την ευκαιρία να συναντήσει για πρώτη φορά τους οπαδούς της Γαλατά, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με θαυμασμό κι ανυπομονησία.

Πλέον απομένει να ολοκληρωθεί και η τυπική διαδικασία ώστε κατόπιν ο Ραφαέλ Λεάο να ανακοινωθεί από την αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League, η οποία θα ταξιδέψει στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 8 Δεκεμβρίου για το μεταξύ τους ραντεβού στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase.