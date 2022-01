Ο Πάουλο Ντιμπάλα βρήκε δίχτυα απέναντι στην Ουντινέζε, ωστόσο αντί να πανηγυρίσει προτίμησε κοιτάξει με άγριο βλέμμα τον Πάβελ Νέντβεντ στις εξέδρες.

Η Γιουβέντους έκαμψε την αντίσταση της για ακόμα ένα παιχνίδι απογοητευτικής Ουντίνεζε και επικράτησε με 2-0. Ενας από τους πρωταγωνιστές της ήταν ο Πάουλο Ντιμπάλα, ο οποίος άνοιξε το σκορ για τους «μπιανκονέρι».

Ο Αργεντινός άσος όμως μετά την επίτευξη του τέρματος, αντί να το πανηγυρίσει με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, κοίταξε προς την εξέδρα και προς το μέρος των διευθυντών της Γιουβέντους, εκεί που καθόταν ο Πάβελ Νέντβεντ.

Τα ιταλικά Μέσα το ερμήνευσαν ως μία ένδειξής πρόθεσης του Ντιμπάλα να αποχωρήσει από το σύλλογο, μιας και όπως όλα δείχνουν το καλοκαίρι θα αποτελέσει παρελθόν από την Γιουβέντους, με την Ίντερ να καραδοκεί.

Πάντως, ο Ντιμπάλα θέλησε να θολώσει τα νερά και ξεκαθάρισε ότι δεν κοιτούσε τον Νέντβεντ, αλλά έψαχνε έναν καλό του φίλο στα επίσημα.

Dybala looking at Juve management after the goal and Nedved can't handle it 😂 pic.twitter.com/DcauizqSmt

#JuventusUdinese

1-0 Juventus #Dybala scores & stares at one of the management in the crowd, I assume Nedved… doesn’t look too good. He avoided celebrating as well. pic.twitter.com/pbF2zyfyeJ