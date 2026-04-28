Η U17 του Παναθηναϊκού πρόκειται να αγωνιστεί εκ νέου στον θεσμό του Puskás Cup (29/04 - 03/05).

Ο Παναθηναϊκός μέσω της U17 θα λάβει μέρος σε αυτό το ιστορικό αγωνιστικό event για μικρές ηλικίες. Η διοργάνωση ξεκινά στις 29/04 και τελειώνει στις 03/05.

Εκεί θα αντιμετωπίσει ομάδες με πολύ μεγάλα ποδοσφαιρικά brand names όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Γιουβέντους. Οι υπόλοιπες ομάδες που θα έχει ως αντιπάλους θα είναι η Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, η Γκενκ, η Σλάβια Πράγας, η Χόνβεντ και η Ακαδημία Πούσκας.

Σε αυτό τον θεσμό ο Παναθηναϊκός πήγε στον τελικό το 2010, 2013 και το 2017. Επίσης σε οκτώ περιπτώσεις βρέθηκε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του τουρνουά.