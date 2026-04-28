Την περίπτωση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι φαίνεται πως έχει ξεχωρίσει η Γιουβέντους, η οποία θέλει να τον αποκτήσει ως ελεύθερο το καλοκαίρι.

Καθώς η θητεία του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στη Μπαρτσελόνα φαίνεται να πλησιάζει προς το τέλος της, όλο και περισσότερες ομάδες αρχίζουν να συνδέονται με την περίπτωση του Πολωνού φορ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής «La Stampa», μια από τις ομάδες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον είναι η Γιουβέντους, η οποία θα παλέψει να τον κάνει δικό της το καλοκαίρι.

Το δημοσίευμα μάλιστα υποστηρίζει πως οι ιθύνοντες της Γηραιάς Κυρίας προσπαθούν να κλείσουν συνάντηση με το ατζέντη του, Πίνι Ζάχαβι, προκειμένου να συζητηθεί με περισσότερες λεπτομέρειες το σενάριο μεταγραφής.

Την ίδια ώρα άλλωστε το συμβόλαιο του Ντούσαν Βλάχοβιτς εκπνέει σε μερικούς μήνες και όλα δείχνουν πως οι Μπιανκονέρι θα αναγκαστούν να κοιτάξουν αλλού για να ενισχύσουν τη γραμμή κρούσης. Αντίστοιχα το συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι με τη Μπαρτσελόνα λήγει στις 30 Μαΐου, γεγονός που τον καθιστά ως μια ελκυστική και οικονομική περίπτωση στα μάτια των Ιταλών.

Τη φετινή περίοδο ο Πολωνός επιθετικός έχει καταγράψει συνολικά 41 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 17 γκολ και τέσσερις ασίστ.