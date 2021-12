Νάπολι: Θλάση και ένα μήνα εκτός ο Κουλιμπαλί

Άσχημα είναι τα μαντάτα για τη Νάπολι, καθώς ο Καλιντού Κουλιμπαλί υπέστη θλάση και θα μείνει εκτός για ένα μήνα.

Ακόμα ένας «πονοκεφάλος» επιβαρύνει τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, καθώς μετά την απώλεια του βασικού του σέντερ φορ, Βίκτορ Οσιμέν για τους επόμενους τρεις μήνες, θα στερηθεί και τις υπηρεσίες του ηγέτη της αμυντικής του γραμμής, Καλιντού Κουλιμπαλί για περίπου ένα μήνα.

Ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός υπέστη θλάση δευτέρου βαθμούς στην ισόπαλη αναμέτρηση με τη Σασουόλο του Γιώργου Κυριακόπουλου (2-2) και θα απουσιάσει για τις επόμενες 4-5 εβδομάδες. Μεταξύ άλλων ο Κουλιμπαλί θα χάσει τόσο τις κρίσιμες αναμετρήσεις με Αταλάντα (εντός έδρας) και Μίλαν (εκτός έδρας) για το πρωτάθλημα, όσο και τον ευρωπαϊκό «τελικό» με τη Λέστερ (εντός έδρας) για τη τελευταία αγωνιστική των ομίλων του UEFA Europa League.

O Kαλιντού Κουλιμπαλί μετράει φέτος 19 συμμετοχές με τη Νάπολι, όλες στο βασικό σχήμα, με συνολικά 1.687 λεπτά, έχει σκοράρει δύο φορές, ενώ έχει μοιράσει και δυο ασίστ.

Official: Kalidou Koulibaly has been ruled out for a month, while the situations of both Fabian Ruiz and Lorenzo Insigne will be assessed at the weekend.