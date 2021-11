«Πλήγμα» στη Νάπολι με Οσιμέν, χειρουργήθηκε και επιστρέφει τον Φεβρουάριο

Ασχημα μαντάτα για τη Νάπολι και τον Βίκτορ Οσιμέν, καθώς ο τελευταίος θα χρειαστεί να μείνει εκτός γηπέδων για τρεις μήνες μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο ντέρμπι με την Ίντερ.

Ο Νιγηριανός διεθνής επιθετικός τραυματίστηκε στο ντέρμπι με την Ίντερ, έπειτα από εναέρια σύγκρουσή του με τον Σκρίνιαρ. Η Νάπολι ανακοίνωσε πως ο παίκτης υπέστη πολλαπλά μετατοπισμένα κατάγματα της κόγχης και του αριστερού ζυγωματικού.

Ετσι, ο Οσιμέν χρειάστηκε να περάσει σήμερα (23/11) την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Οι «παρτενοπέι» γνωστοποίησαν ότι όλα πήγαν καλά στο χειρουργείο και ότι ο 22χρονος επιθετικός θα είναι σε θέση να επιστρέψει στα γήπεδα σε τρεις μήνες από τώρα.

Πρόκειται για μία σοβαρή απουσία στις τάξεις της Νάπολι, η οποία θα χρειαστεί να βρει άλλες λύσεις στην επίθεση της μιας και ο κορυφαίος σκόρερ της με εννέα τέρματα, θα παρακολουθεί τα παιχνίδια της ομάδας του από τις εξέδρες μέχρι τον Φεβρουάριο.

Napoli are bracing themselves for potentially bad news after Victor Osimhen appeared to fracture his cheekbone during a clash of heads with Inter defender Milan Skriniar. (@footballitalia) pic.twitter.com/xZIdsel7bd