Λουκάκου: Στο στόχαστρο της Ατλάντα Γιουνάιτεντ
Η Ατλάντα Γιουνάιτεντ έχει ως πρώτο στόχο της τον Ρομέλου Λουκάκου! Ο Σάσα Ταβολιέρι αναφέρει πως ο Βέλγος στράικερ είναι σε συζητήσεις με τον σύλλογο του MLS αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο και οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.
Η Νάπολι σκοπεύει να... ξεφορτωθεί τον υψηλόσωμο φορ και είναι διατεθειμένη να ακούσει προσφορές ακόμα και κάτω των 10 εκατ. ευρώ. Ο 33χρονος επιθετικός βλέπει με καλό... μάτι το να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του εκτός ευρωπαϊκού εδάφους αλλά οι υψηλές του απολαβές (7,7 εκατ. ευρώ ετησίως) αποτελούν ένα «αγκάθι».
Ο έμπειρος φορ αγωνίστηκε στο πρόσφατο Μουντιάλ με τη φανέλα του Βελγίου και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από την Ισπανία στο φινάλε του παιχνιδιού.
🚨 EXCLUSIVE: Atlanta United FC are pushing to sign Romelu Lukaku! 🇧🇪— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 2, 2026
🇺🇸 The Major League Soccer club are showing strong interest in bringing the Belgian striker to the US.
🗣️ Talks currently underway to explore the possibility of reaching an agreement on personal terms.
🔄… pic.twitter.com/RgOpHQdjRn
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.