Σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρι, η Ατλάντα Γιουνάιτεντ πιέζει για την υπογραφή του Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος όπως όλα δείχνουν δε θα συνεχίσει στη Νάπολι.

Η Ατλάντα Γιουνάιτεντ έχει ως πρώτο στόχο της τον Ρομέλου Λουκάκου! Ο Σάσα Ταβολιέρι αναφέρει πως ο Βέλγος στράικερ είναι σε συζητήσεις με τον σύλλογο του MLS αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο και οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.

Η Νάπολι σκοπεύει να... ξεφορτωθεί τον υψηλόσωμο φορ και είναι διατεθειμένη να ακούσει προσφορές ακόμα και κάτω των 10 εκατ. ευρώ. Ο 33χρονος επιθετικός βλέπει με καλό... μάτι το να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του εκτός ευρωπαϊκού εδάφους αλλά οι υψηλές του απολαβές (7,7 εκατ. ευρώ ετησίως) αποτελούν ένα «αγκάθι».

Ο έμπειρος φορ αγωνίστηκε στο πρόσφατο Μουντιάλ με τη φανέλα του Βελγίου και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από την Ισπανία στο φινάλε του παιχνιδιού.