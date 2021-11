Μουρίνιο: Τα έβαλε με δημοσιογράφο μετά την ήττα από την Βενέτσια (vid)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο τα έβαλε ξανά με δημοσιογράφο, αυτή τη φορά μετά την ήττα της ομάδας του από τη Βενέτσια.

Λίγες ημέρες αφότου άνοιξε διάλογο με δημοσιογράφο μετά το 2-2 της Ρόμα με την Μπόντο Γκλιμτ, ρίχνοντας το φταίξιμο αποκλειστικά στον Παπαπέτρου για τις αποφάσεις του, ο Πορτογάλος τεχνικός τα έβαλε με δημοσιογράφο μετά την ήττα της ομάδας του από τη Βενέτσια, με ανατροπή, με 3-2.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Μάρο Τζούριτς, του «Sky Sport Italia», ρώτησε τον Special One εάν θα άλλαζε κάτι από τους πρώτους του έξι μήνες στη Ρόμα, με τον Μουρίνιο να του απαντάει με άσεμνο τρόπο.

«Είσαι εδώ σε κάθε συνέντευξη τύπου. Είτε είσαι πολύ έξυπνος και δε θες ο κόσμος να το καταλάβει είτε δεν είσαι καθόλου έξυπνος. Θέλω να πιστεύω ότι είσαι έξυπνος αλλά σου αρέσει να κάνεις αυτό που κάνεις», του απάντησε χαρακτηριστικά.

🗣 "Either you are very intelligent and you want people to think you are not, or you are not intelligent at all."



Jose Mourinho did 𝐧𝐨𝐭 appreciate being asked about Roma's recent struggles! 😳 pic.twitter.com/ypNB6UbnH2