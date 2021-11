«Πυρά» Μουρίνιο κατά Παπαπέτρου: «Θα γυρίσει ήρεμος στην Ελλάδα, εμείς;» (vid)

Έντονα παράπονα με τη διαιτησία του Τάσου Παπαπέτρου είχε ο Ζοσέ Μουρίνιο μετά το τέλος του ματς της Ρόμα κόντρα στη Μπόντο (2-2).

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ξέσπασε για τις αποφάσεις του Τάσου Παπαπέτρου στο Ρόμα-Μπόντο και συγκεκριμένα για δύο πέναλτι για χέρι που δεν καταλογίστηκαν από τον Έλληνα ρέφερι.

Σε δηλώσεις του μετά το ματς και μία ημέρα μετά το... διαδικτυακό του παράπονο για τη διαιτησία, ο Πορτογάλος τεχνικός δήλωσε «Δεν κάναμε τέλειο παιχνίδι, κάναμε πολλά λάθη, ακόμα και στη φάση της ανάπτυξης είχαμε μεγάλες δυσκολίες. Ωστόσο, υπήρξαν δύο καθαρά πέναλτι που δεν δόθηκαν. Αυτός ο διαιτητής (σ.σ. Παπαπέτρου) θα γυρίσει ήρεμος στην Ελλάδα, στο σπίτι του, αλλά αυτό που μένει είναι ότι υπάρχουν πολλοί διαιτητές που αρχίζουν τη διεθνή τους καριέρα από το Conference League. Η διαιτησία ήταν απολύτως καθοριστική. Δεν είπα λέξη στο ματς της Νορβηγίας διότι το αποτέλεσμα δεν εξαρτήθηκε από τους διαιτητές, σήμερα, όμως, ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να το πω. Ήταν δύο πεντακάθαρα πέναλτι».

Μάλιστα, στο flash interview επέμενε προς τον δημοσιογράφο να παραδεχθεί ο ίδιος ότι υπήρχε πέναλτι στις επίμαχες φάσεις!

Δείτε τα δύο «καρέ» και το ξέσπασμα on-camera του Πορτογάλου:

Mourinho: – The referee has to explain. But they don’t speak.

(@JanAageFjortoft) pic.twitter.com/0tVBn1LVBY