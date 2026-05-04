Τεσσάρα η Ρόμα και ξανά στο κόλπο για τ' αστέρια!

Η Ρόμα διέλυσε με 4-0 τη Φιορεντίνα και μείωσε την απόσταση από την τετράδα του Champions League στον πόντο.

Η Ρόμα ήταν καταιγιστική κόντρα στη Φιορεντίνα, τη διέλυσε με 4-0 και μπήκε δυνατά στη μάχη για τ' αστέρια. Οι Τζιαλορόσι εκμεταλλεύθηκαν την γκέλα της Γιουβέντους και βρέθηκαν στο -1 από την τετράδα μόλις τρεις στροφές πριν το τέλος. Στο 13' ο Μαντσίνι άνοιξε το σκορ, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Φρανκα πέτυχε το 2-0. Ο Ερμόσο στο 34' σφράγισε το τρίποντο πετυχαίνοντας το 3-0. Ο Πισίλι στο 58ο λεπτό διαμόρφωσε το 4-0 για τους Ρωμαίους, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν μέχρι το τέλος την Πάρμα, τη Λάτσιο και τη Βερόνα.

Το… buzzer beater του Νοσλίν στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, χάρισε στη Λάτσιο τη νίκη 2-1 στην έδρα της Κρεμονέζε κι έσπρωξε τους γηπεδούχους ακόμη πιο κοντά στο… χείλος του υποβιβασμού. Η Κρεμονέζε άνοιξε το σκορ στο 29′ με τον Μπονατσόλι, όμως οι «λατσιάλι» έφεραν το ματς στα ίσα στο 53′ με τον Ίσακσεν για να έρθει το γκολ του Νοσλίν στις καθυστερήσεις και να τους χαρίσει το διπλό. Oι γηπεδούχοι είναι πλέον τέσσερις πόντους από τη ζώνη παραμονής, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος της σεζόν.