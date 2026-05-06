Σύμφωνα με ιταλικό μέσο, ο Χρήστος Τζόλης προτάθηκε στη Ρόμα για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Ο Χρήστος Τζόλης κάνει τρομερή σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ φέτος σκοράροντας 14 γκολ και δίνοντας 16 ασίστ μόνο στο πρωτάθλημα. Έτσι αναμενόμενο είναι το καλοκαίρι να υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον για κείνον, αφού πλέον φαίνεται να έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου.

Ο Έλληνας εξτρέμ πήγε στο κλαμπ του Βελγίου από την Φορτούνα Ντίσελντορφ το καλοκαίρι του 2024 αντί 6,5 εκατ. ευρώ και ήδη τον περασμένο Γενάρη απορρίφθηκε τεράστια πρόταση από την Κρίσταλ Πάλας για κείνον, που έφτανε τα 32 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ιταλική «il messaggero», ο 24χρονος ποδοσφαιριστής προτάθηκε στους ανθρώπους της Ρόμα για το επερχόμενο καλοκαίρι, οι οποίοι τον έχουν στα υπόψιν τους μαζί με τον Σάμερβιλ της Γουέστ Χαμ ενώ πιο πίσω στη σχετική λίστα έιναι και ο Αλαϊμπέγκοβιτς της Λεβερκούζεν.

Οι Ρωμαίοι θέλουν να ενισχύσουν την επίθεσή τους, ωστόσο η αξία των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών μπορεί να ξεπερνά και τα 30 εκατ. ευρώ που αναγράφει το ιταλικό μέσο κι έτσι δεν είναι πολύ εύκολο για το κλαμπ της πρωτεύουσας να φτάσει σε τέτοια νούμερα, παρ' ότι έχει τη διάθεση να ενισχύσει όσο περισσότερο γίνεται τον Γκασπερίνι.