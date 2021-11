Μουρίνιο σε δημοσιογράφο: «Δεν είδες τα πέναλτι; Πες εσύ τι είδες!» (vid)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο άνοιξε διάλογο με δημοσιογράφο μετά το 2-2 της Ρόμα με την Μπόντο Γκλιμτ, ρίχοντας το φταίξιμο αποκλειστικά στον Παπαπέτρου για τις αποφάσεις του.

Ο Πορτογάλος προπονητής εκνευρίστηκε με τον ρεπόρτερ που τον ρώτησε για τις φάσεις στις οποίες εκείνος θεωρούσε πως η ομάδα του αδικήθηκε το βράδυ της Πέμπτης για το ματς του Europa Conference League.

«Ο διαιτητής πρέπει να βγει και να εξηγήσει τις αποφάσεις του, αλλά δεν μιλάει κανείς τους...» είπε αρχικά ο Μουρίνιο, προτού η συζήτηση πάρει άλλη τροπή.

«Δεν είδες το ματς; Πες μας τι είδες. Εσύ πες! Έλα τώρα, το ξέρεις ότι έπρεπε να είναι πέναλτι. Και εσύ το ξέρεις καλά. Δεν τα είδες; Ούτε καν στην τηλεόραση;» ρωτούσε συνεχώς ο κόουτς των «τζιαλορόσι» για να κάνει τον δημοσιογράφο να παραδεχθεί στο μικρόφωνο τα λάθη του Έλληνα ρέφερι.

🗣😡Mourinho: – The referee has to explain. But they don’t speak.

(@JanAageFjortoft) pic.twitter.com/0tVBn1LVBY