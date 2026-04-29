Σύμφωνα με το ESPN, ο Πάουλο Ντιμπάλα θα είναι παίκτης της Μπόκα Τζούνιορς μετά το Μουντιάλ 2026.

Επιστρέφει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Μπόκα ο Ντιμπάλα; Σύμφωνα με το ESPN η δουλειά είναι... τελειωμένη και ο Λα Χόγια θα φορά τη φανέλα της θρυλικής αργεντίνικης ομάδας μετά το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Πάουλο Ντιμπάλα είναι 14 χρόνια κάτοικος Ιταλίας και έχει αγωνιστεί σε Παλέρμο (2012-15), Γιουβέντους (2015-22) και Ρόμα (2022- σήμερα), όμως όπως όλα δείχνουν ο 32χρονος παίκτης ετοιμάζει βαλίτσες για... Μπουένος Άιρες.

Το ρεπορτάζ κάνει λόγο για συμφωνία του Ντιμπάλα με τη Μπόκα Τζούνιορς για την αποδέσμευσή του από την ομάδα της «Αιώνιας Πόλης», με την οποία το συμβόλαιό του λήγει τον προσεχή Ιούνιο.

Υπενθυμίζουμε πως ο Αργεντινός αρτίστας δε διανύει την καλύτερη χρονιά του στην ιταλική πρωτεύουσα, καθώς έχει τρία γκολ και τέσσερις ασίστ σε 23 συμμετοχές, με τη φανέλα των Τζιαλορόσι.

Σε πρόσφατη δήλωσή του φάνηκε ιδιαίτερα αινιγματικός, λέγοντας... «Τώρα παίζω για τη Ρόμα και πρέπει να υπερασπιστώ αυτή τη φανέλα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις», αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε ενδεχόμενο ανοιχτό.