Κριστιάνο - Γιουβέντους: Οριστική «ρήξη», περιμένει την πρόταση της Σίτι για να αποχωρήσει (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Γιουβέντους και ζητάει εδώ και τώρα τη μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Σίτι, με τη Γηραιά Κυρία να περιμένει την επίσημη πρόταση των Πολιτών για να πει το «ναι».

Ο επίλογος της θητείας του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Γιουβέντους γράφτηκε όπως όλα δείχνουν στο περασμένο ματς κόντρα στην Ουντινέζε. Το ακυρωθέν buzzer-beater στο 90+4' είναι πιθανότατα η τελευταία χρονικά ανάμνηση των Μπιανκονέρι από τον Πορτογάλο. Η σχέση του με τη διοίκηση τις τελευταίες ώρες έφτασε στα άκρα και δεν υπάρχει γυρισμός για τον 36χρονο σούπερ σταρ, ο οποίος έχει ήδη αφήσει υπεύθυνο τον ατζέντη του, Ζόρζε Μέντες, για να αποχωρήσει από το Τορίνο και να συνεχίσει την καριέρα του στη Μάντσεστερ Σίτι.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, ο Μέντες διαπραγματεύεται αυτές τις ώρες το συμβόλαιο του Κριστιάνο με τους Πολίτες και παράλληλα προσπαθεί να τους πείσει να κινηθούν επίσημα προς την πλευρά της Γιουβέντους με την πρόταση των 25-30 εκατ. ευρώ που αξιώνουν για την παραχώρησή του.

Αυτό περιμένει πια και η Γηραιά Κυρία, η οποία μετά την οριστική «ρήξη» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο τις τελευταίες ώρες, εμφανίζεται πρόθυμη να πει το «ναι» αρκεί να υπάρξει επίσημη πρόταση με οικονομικό αντίτιμο, αφού το σενάριο ανταλλαγής με τον Γκάμπριελ Ζέσους δεν προχωρά λόγω Πεπ Γκουαρδιόλα.

Μάλιστα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πρόκειται να συμπεριληφθεί στην αποστολή για το επόμενο ματς της Γιουβέντους στη Serie A, κόντρα στην Έμπολι.

Confirmed. Cristiano Ronaldo has definitely decided to LEAVE Juventus and he asked the club to be sold. #Juventus #Ronaldo pic.twitter.com/JCcAwaYX9U