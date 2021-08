Ρόμα: Αποθέωσε τον ΠΑΟΚ για την στήριξη στα εξαφανισμένα παιδιά (vid)

Μέσω social media η Ρόμα αποθέωσε τον ΠΑΟΚ για την διαφορετική παρουσίαση του Τσούμπα Άκπομ, η οποία έχει ξεκάθαρα μηνύματα υποστήριξης των παιδιών που έχουν εξαφανιστεί από τα σπίτια τους.

Ο 25χρονος Άγγλος επιθετικός επέστρεψε στην Τούμπα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ προχώρησε σε μια εντελώς διαφορετική και πρωτοποριακή ανακοίνωση για την απόκτηση του Τσούμπα Άκπομ, καθώς στο πλαίσιο της δράσης PAOK Action και σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και την ICMEC, επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την ανεύρεση εξαφανισμένων παιδιών. Μία κίνηση η οποία αποθεώθηκε από την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, Ρόμα, στα social media.

«Όσο περισσότερο ευαισθητοποιηθούμε όλοι, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να επιστρέψει ένα αγνοούμενο παιδί στα αγαπημένα τους πρόσωπα!», έγραψαν στα social media οι «τζιαλορόσι».

👏👏👏 @PAOK_FC



The more we all do to raise awareness, the better the chances become of a missing child being returned to their loved ones! ❤️ https://t.co/rudZuEvRja