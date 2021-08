Λουκάκου: «Θα εξηγήσω τα πάντα στους οπαδούς της Ίντερ» (vid)

Με ένα γράμμα στους οπαδούς, ο Ρομέλου Λουκάκου θα θελήσει να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους αφήνει την Ίντερ για την Τσέλσι

Η αντίστροφη μέτρηση για να ντυθεί στα «μπλε» ο 28χρονος Βέλγος επιθετικός έχει ξεκινήσει. Ο Λουκάκου υποβλήθηκε στα πρώτα ιατρικά τεστ και σύντομα αναμένεται να βάλει και την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών, για να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος στο ρόστερ της νέας του ομάδας με 12-13 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Πάντως οι οπαδοί των «νερατζούρι» είναι εξαγριωμένοι με την απόφασή του να αφήσει την ομάδα τους, μία χρονιά μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μάλιστα, μερικοί εξ αυτών συγκεντρώθηκαν έξω από από το «Giuseppe Meazza» και βεβήλωσαν το γκράφιτι του, θέλοντας να εκδηλώσουν με αυτόν τον τρόπο την δυσαρέσκειά τους.

Από την πλευρά του πάντως ο Λουκάκου, λίγο πριν ξεκινήσει το ταξίδι του για το Λονδίνο δήλωσε πως θα εξηγήσει τα πάντα στους οπαδούς της Ίντερ και τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

«Τι να πω στους οπαδούς της Ίντερ; Θα τους στείλω ένα μήνυμα τις επόμενες ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Romelu Lukaku before taking his flight to London: “What do I say to Inter fans? I’ll send a message in few days”. pic.twitter.com/fmFNrfeUCj