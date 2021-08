Λουκάκου: Πέφτουν οι τελικές υπογραφές και ανακοινώνεται

Μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα ο Ρομέλου Λουκάκου θα έχει ολοκληρώσει επίσημα τη μεγάλη επιστροφή του στην Τσέλσι. Σε συνεχείς επαφές οι «μπλε» με την Ίντερ ώστε να υπογραφούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Η συμφωνία είναι δεδομένη. Ο Ρομέλου Λουκάκου επιστρέφει στην Τσέλσι, 8 χρόνια μετά την αποχώρησή του από εκεί.

Ο Βέλγος επιθετικός θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στα χρονικά των «μπλε» με τα 115 εκατομμύρια ευρώ που διέθεσε ο Ρομάν Αμπράμοβιτς, αλλά θα γίνει και η ακριβότερη πώληση του ιταλικού ποδοσφαίρου με αυτά τα χρήματα!

Τσέλσι και Ίντερ έχουν δώσει τα χέρια και πλέον με την έναρξη της νέας εβδομάδας ολοκληρώνουν το τυπικό σκέλος της ανταλλαγής και υπογραφής εγγράφων.

Αναμένεται να φιξαριστεί και η ημερομηνία των ιατρικών τεστ για τον παίκτη ώστε να υπογράψει για 5 χρόνια και να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος στο ρόστερ της νέας του ομάδας με 12-13 εκατ.ευρώ ετησίως.

Romelu Lukaku deal will be completed, signed and announced this week. Chelsea are working on final paperworks with Inter, time for medical and then he’ll be officially unveiled as new Chelsea striker. €115m fee confirmed. 🔵 #CFC