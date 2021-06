Το συγκινητικό μήνυμα της Ίντερ στον Έρικσεν (pic)

Με μία ιδιαίτερη και συγκινητική επιστολή η Ίντερ ευχήθηκε στον παίκτης της, Κρίστιαν Έρικσεν ταχεία ανάρρωση.

Μετά την τεράστια περιπέτεια της υγείας του, την ανακοπή στο ματς του περασμένου Σαββάτου απέναντι στην Φινλανδία, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση, όπου του τοποθέτησαν μάλιστα βηματοδότη.

Η Ίντερ, παρακολουθώντας κι αυτή με μεγάλη αγωνία τις εξελίξεις, θέλησε να του δώσει κουράγιο και ώθηση σε αυτό το δύσκολο ξεκίνημα της καριέρας του.

«Δεν ήταν φυσιολογικές μέρες αυτές που μετρήσαμε από το Σάββατο. Από εκείνες τις στιγμές που μας φάνηκαν τόσο ατελείωτες, από εκείνες τις στιγμές που θέλαμε να είναι μόνο ένα κακό όνειρο. Ευτυχώς, από τους εφιάλτες, ακόμη και τους πιο άσχημους, ξυπνάς.

Μέσα σε αυτή τη σιωπή, λόγω σεβασμού, αυτών των ημερών, συμπυκνώσαμε όλες τις σκέψεις μας, τις προσευχές μας, τους αναστεναγμούς μας: Για την ανακούφιση, για τις φωτογραφίες και τα δελτία Τύπου από ένα μέρος που μέχρι και πριν λίγες μέρες δεν ξέραμε: Το Rigshospitalet της Κοπεγχάγης.

Το πρωί της Τρίτης η πιο όμορφη στιγμή: Μια φωτογραφία, ένα χαμόγελο, ο σηκωμένος αντίχειρας. Και ένα απελευθερωτικό μήνυμα: "Γεια σε όλους, χίλια ευχαριστώ για τα μηνύματα από όλο τον κόσμο. Σημαίνουν πολλά για μένα και την οικογένειά μου. Είμαι καλά".

Νάτος, ο Κρίστιαν Ερικσεν.

Την Παρασκευή ακόμη ένα βήμα: Η επέμβαση, το εξιτήριο και η επίσκεψη στους συμπαίκτες στην εθνική: «Σας ευχαριστώ για τον απίστευτο αριθμό ευχών. Ήταν απίστευτο να το βλέπω και να το νιώθω. Η επέμβαση πήγε καλά και είμαι και εγώ καλά, τηρουμένων των συνθηκών. Ήταν πραγματικά εκπληκτικό να δω ξανά τους συμπαίκτες μου μετά το φανταστικό ματς που έπαιξαν χθες. Είναι αυτονόητο ότι θα φωνάζω για αυτούς τη Δευτέρα κόντρα στη Ρωσία».

Δεν σταματήσαμε ούτε για μια στιγμή να αφιερώνουμε τις σκέψεις μας στον Κρίστιαν, σεβόμενοι με τη σιωπή μας μια τόσο προσωπική και ιδιαίτερη στιγμή. Την ίδια ώρα, όμως, οι εκδηλώσεις αγάπης ήταν τόσο πολλές, όμορφες, αυθόρμητες.

Ενώ το Σάββατο ξεκινούσε ξανά το Δανία-Φινλανδία, οι Ρομέλου Λουκάκου και Ασράφ Χακίμι έμπαιναν στο γήπεδο με Βέλγιο και Μαρόκο, αφιερώνοντας τα γκολ τους στον Έρικσεν. “Κρις, σε αγαπάω”, φώναξε ο Ρομέλου στις κάμερες. Ένα μήνυμα που έφτασε παντού. Εκδηλώσεις που συγκίνησαν τους πάντες, σε όλα τα μέρη του κόσμου, μέχρι και τη Νότια Κορέα. Στα γκολ του Σον, συμπαίκτη του Κρίστιαν στα χρόνια της Τότεναμ.

Το ρίγος του φόβου μετατράπηκε σε απελευθέρωση αυτές τις ημέρες. Και σε συγκίνηση: Η τεράστια φανέλα με το Νο10 πριν την έναρξη του Δανία-Βέλγιο, στο ίδιο γήπεδο με το προηγούμενο Σάββατο. Το ματς που διακόπηκε στο 10′, το χειροκρότημα οπαδών και παικτών, συμπεριλαμβανομένου του Ρομέλου Λουκάκου. Τα πανό, οι φανέλες των οπαδών, όλες οι εθνικές ομάδες που αφιέρωσαν μια σκέψη στο δικό μας Νο24.

Όλες οι στιγμές που αποτελούν την πιο δυνατή και εγκάρδια αγκαλιά για τον Κρίστιαν Ερικσεν.

Forza Chris, η Ιντερ και όλοι οι Ιντερίστι είναι μαζί σου!», αναφέρει το σχετικό μήνυμα των «νερατζούρι».

