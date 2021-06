Euro 2020: Ο Ερικσεν πήρε εξιτήριο και συνάντησε τους συμπαίκτες του

Η τέλεια είδηση έρχεται από την Κοπεγχάγη, καθώς ο Κρίστιαν Ερικσεν όχι μόνο είναι καλά μετά την επέμβαση, αλλά βγήκε από το νοσοκομείο, συνάντησε την Εθνική Δανίας και ανυπομονεί για το ματς με τη Ρωσία.

Αυτή είναι αναμφίβολα η πιο χαρμόσυνη είδηση και παράλληλα η πιο σημαντική όλου του Euro 2020. Ο Κρίστιαν Ερικσεν που υπεβλήθη την Πέμπτη το βράδυ σε επέμβαση για εμφύτευση βηματοδότη, πήρε άμεσα εξιτήριο από το νοσοκομείο και όχι μόνο αυτό. Ηταν σε τόσο καλή κατάσταση, που συνάντησε και τους συμπαίκτες του στο προπονητικό κέντρο, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα μήνυμα προς εκείνους και όλους όσοι τον στήριξαν στην τεράστια αυτή περιπέτεια της υγείας του.



«Ευχαριστώ για τη μαζική συμπαράσταση και τα μηνύματα αγάπης. Ηταν απίστευτο να τα βλέπω και να τα αισθάνομαι. Η επέμβαση πήγε καλά και αναρρώνω καλά κάτω από τις πρέπουσες συνθήκες. Ηταν πραγματικά τέλειο το να δω και πάλι τους συμπαίκτες μου, μετά το φανταστικό ματς που έκαναν. Είναι περιττό να αναφέρω ότι θα φωνάζω γι' αυτού της Δευτέρα κόντρα στη Ρωσία».

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here #ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1