Ζλάταν: «Ο Ντοναρούμα μπορεί να γίνει ο επόμενος Μαλντίνι της Μίλαν»

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς αποθέωσε τον Τζίτζι Ντοναρούμα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως μπορεί να γίνει ο «επόμενος Μαλντίνι της Μίλαν».

Ο νεαρός Ιταλός πορτιέρε ετοιμάζεται για νέες προκλήσεις στην καριέρα του, καθώς σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα έχει συμφωνήσει με την Παρί Σεν Ζερμέν. Ωστόσο, το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως ο Ντοναρούμα τον πρώτο χρόνο δεν θα μείνει στους Παριζιάνους, αλλά θα παραχωρηθεί δανεικός.

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, από την πλευρά του, κλήθηκε να σχολιάσει με τον δικό του καυστικό τρόπο τη φημολογούμενη πώληση του Ντοναρούμα, αλλά και το ενδιαφέρον των «ροσονέρι» για τον Ολιβιέ Ζιρού, ο οποίος πλησιάζει στο Μιλάνο.

«Ο Ντοναρούμα ελεύθερος; Είναι ο καλύτερος γκολκίπερ του πλανήτη, πιστέψτε με: Αν μείνει στη Μίλαν έχει τα φόντα για να γίνει ο επόμενος Μαλντίνι.

Θα ήμουν χαρούμενος αν αποκτούσαμε τον Ζιρού. Έχουμε ανάγκη από παίκτες σαν αυτόν, είναι top-class», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 40χρονος επιθετικός στη «Gazzetta Dello Sport».

